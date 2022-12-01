EFFETTO FTX, SALTA UN’ALTRA PIATTAFORMA. PROSEGUE L’AZIONE PER TUTELARE I RISPARMIATORI ITALIANI

Il tanto temuto effetto domino sembra sia iniziato. Dopo Ftx, un’altra società ha alzato bandiera bianca. Si tratta di BlockFi. Il principale prestatore di criptovalute BlockFi ha presentato istanza d...

Il tanto temuto effetto domino sembra sia iniziato.

Dopo Ftx, un’altra società ha alzato bandiera bianca. Si tratta di BlockFi.

Il principale prestatore di criptovalute BlockFi ha presentato istanza di protezione per bancarotta insieme a otto affiliati, ha dichiarato lunedì 8 novembre, l’ultima vittima della criptovaluta dopo lo spettacolare crollo della piattaforma FTX all’inizio del mese.

Quella che secondo gli esperti era fino a poco tempo fa una delle piattaforme più accreditate dove depositare cripto in cambio di interessi ha avviato la procedura di bancarotta negli Stati Uniti.

“Gli impegni e le promesse di tutelare i clienti non mancano – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma la sostanza è che gli investitori non sanno se e quando potranno tornare in possesso delle proprie somme. La situazione è sempre più confusa e delicata. I numeri sono impressionanti, sia per quanto riguarda le cifre economiche che i creditori coinvolti. Per quanto riguarda Ftx, continuiamo a ricevere segnalazioni da persone che chiedono chiarimenti ed assistenza. La nostra azione di classe, avviata per tutelare i consumatori italiani, va avanti, ma ancora una volta ci preme mandare un messaggio a chi ha investito o intende farlo: fate attenzione.

Da giorni, ormai, gli esperti rilanciano l’allarme per un effetto domino nel settore delle criptovalute. Bisogna procedere con la massima cautela. Il sito della Consob è un punto di riferimento importante. Di sicuro è bene affidarsi ad esperti, evitando di seguire suggerimenti o pareri di presunti guru che ormai abbondano sul web, nelle chat e sui social.

Quanto sta accadendo è la chiara dimostrazione di come il settore degli investimenti, soprattutto quelli legati alle criptovalute, sia pieno di insidie e richieda preparazione ed esperienza. E il rischio, stando agli analisti, è che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente”.

Oltre all’azione di classe avviata per tutelare i consumatori che hanno investito su Ftx, Codici ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza anche per altri casi simili. In caso di dubbi o problemi con l’investimento fatto, anche in criptovalute, è possibile chiedere chiarimenti all’associazione inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al numero 06.55.71.996.