EGITTO. UNO SQUALO ATTACCA DUE TURISTI ITALIANI. UNO È MORTO, FERITO L’ALTRO

Due turisti italiani sono stati attaccati da uno squalo nella zona nord di Marsa Alam, sul Mar Rosso: uno è morto, mentre l'altro è rimasto ferito.La Procura di Qusair - fa sapere il ministero dell'Am...

29 dicembre 2024 16:25
Due turisti italiani sono stati attaccati da uno squalo nella zona nord di Marsa Alam, sul Mar Rosso: uno è morto, mentre l'altro è rimasto ferito.

La Procura di Qusair - fa sapere il ministero dell'Ambiente egiziano che non ha citato la nazionalità dei turisti - ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.

Su ordine del ministero, il tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia resterà chiuso alla balneazione per qualche giorno. Il corpo del sub ucciso dallo squalo è stato trasportato all'ospedale di Porto Ghalib sotto la supervisione del pubblico ministero.

Il ministero dell'Ambiente ha deciso di formare una commissione urgente per il coordinamento e la cooperazione con il governatorato del Mar Rosso e gli altri enti competenti per indagare sulle cause dell'incidente.

