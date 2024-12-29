EGITTO. UNO SQUALO ATTACCA DUE TURISTI ITALIANI. UNO È MORTO, FERITO L’ALTRO
La Procura di Qusair - fa sapere il ministero dell'Ambiente egiziano che non ha citato la nazionalità dei turisti - ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.
Su ordine del ministero, il tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia resterà chiuso alla balneazione per qualche giorno. Il corpo del sub ucciso dallo squalo è stato trasportato all'ospedale di Porto Ghalib sotto la supervisione del pubblico ministero.
Il ministero dell'Ambiente ha deciso di formare una commissione urgente per il coordinamento e la cooperazione con il governatorato del Mar Rosso e gli altri enti competenti per indagare sulle cause dell'incidente.