EGITTO. UNO SQUALO ATTACCA DUE TURISTI ITALIANI. UNO È MORTO, FERITO L’ALTRO

Due turisti italiani sono stati attaccati da uno squalo nella zona nord di Marsa Alam, sul Mar Rosso: uno è morto, mentre l'altro è rimasto ferito.La Procura di Qusair - fa sapere il ministero dell'Am...

A cura di Redazione 29 dicembre 2024 16:25

