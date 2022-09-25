ELECTION DAY: COME SI VOTA

Domenica 25 settembre i siciliani saranno chiamati a votare sia per il rinnovo del Parlamento italiano che per quello siciliano. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, d...

Domenica 25 settembre i siciliani saranno chiamati a votare sia per il rinnovo del Parlamento italiano che per quello siciliano. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23.

Come si vota :

Ogni elettore riceverà 3 schede, una ROSA per la Camera dei Deputati, una GIALLA per il Senato, e una VERDE per l’assemblea Regionale Siciliana.

ELEZIONI REGIONALI

La scheda è unica (scheda verde), ma l'elettore dispone di due voti:

📌

un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione;

📌

un voto per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale;

È prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile, tecnicamente, esprimere una preferenza per un deputato all'Ars e una preferenza per un candidato alla Presidenza della Regione appartenente a uno schieramento politico differente.

Ogni elettore riceverà due schede, una per la Camera dei deputati (scheda rosa) e una per il Senato (scheda gialla). Ciascuna scheda sarà composta da riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candidato uninominale, un riquadro con il simbolo e inoltre alcuni nomi vicino ai simboli dei partiti. Questi ultimi sono i cosiddetti candidati “bloccati” proporzionali: l'elettore non potrà esprimere alcuna preferenza, ma questi saranno eletti in proporzione ai voti ricevuti nel collegio, in ordine di lista.

Il voto si può esprimere in diversi modi:

📌

tracciando una “X” sul nome del candidato uninominale, ci si esprime anche per i collegi plurinominali; il voto verrà spartito tra le liste sotto il nome del candidato uninominale.

📌

tracciando una “X” a matita sulla lista nel collegio plurinominale, si va a esprimere in automatico anche il voto per il collegio uninominale, che andrà al candidato sostenuto dalla lista per cui si è deciso di votare.

📌

tracciando anche più di una “X”: si possono ad esempio indicare sia la lista che i nomi che la accompagnano nel collegio plurinominale. Anche in questo caso, il candidato uninominale otterrà un voto.

📌

la scheda è valida anche se decide di segnare una "X" sia sul nome del candidato al collegio uninominale che sul simbolo della lista nel plurinominale.

Il Rosatellum non consente, invece, il voto disgiunto: non si può dunque votare per il candidato/a di una coalizione nella parte maggioritaria e per un partito che non fa parte di quella coalizione.

Non dimenticate che è necessario munirsi di tessera elettorale e documento d’identità.

Lo sfoglio delle Nazionali sarà domani sera dalle 23, mentre quello delle Regionali inizia lunedì alle 14;

Presidente della Regione Sicilia: i 7 candidati alla poltrona

Viene eletto presidente della Regione, il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. Sono 7 i candidati alla poltrona: