95047

ELECTION DAY: COME SI VOTA

Domenica 25 settembre i siciliani saranno chiamati a votare sia per il rinnovo del Parlamento italiano che per quello siciliano. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, d...

A cura di Redazione Redazione
25 settembre 2022 08:07
ELECTION DAY: COME SI VOTA -
News
Condividi

Domenica 25 settembre i siciliani saranno chiamati a votare sia per il rinnovo del Parlamento italiano che per quello siciliano. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23.

Come si vota :

Ogni elettore riceverà 3 schede, una ROSA per la Camera dei Deputati, una GIALLA per il Senato, e una VERDE per l’assemblea Regionale Siciliana.

ELEZIONI REGIONALI 

La scheda è unica (scheda verde), ma l'elettore dispone di due voti:

📌
📌
un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione;

📌
📌
un voto per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale;

È prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile, tecnicamente, esprimere una preferenza per un deputato all'Ars e una preferenza per un candidato alla Presidenza della Regione appartenente a uno schieramento politico differente.

POLITICHE:

Ogni elettore riceverà due schede, una per la Camera dei deputati (scheda rosa) e una per il Senato (scheda gialla). Ciascuna scheda sarà composta da riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candidato uninominale, un riquadro con il simbolo e inoltre alcuni nomi vicino ai simboli dei partiti. Questi ultimi sono i cosiddetti candidati “bloccati” proporzionali: l'elettore non potrà esprimere alcuna preferenza, ma questi saranno eletti in proporzione ai voti ricevuti nel collegio, in ordine di lista.

Il voto si può esprimere in diversi modi:

📌
📌
tracciando una “X” sul nome del candidato uninominale, ci si esprime anche per i collegi plurinominali; il voto verrà spartito tra le liste sotto il nome del candidato uninominale.

📌
📌
tracciando una “X” a matita sulla lista nel collegio plurinominale, si va a esprimere in automatico anche il voto per il collegio uninominale, che andrà al candidato sostenuto dalla lista per cui si è deciso di votare.

📌
📌
tracciando anche più di una “X”: si possono ad esempio indicare sia la lista che i nomi che la accompagnano nel collegio plurinominale. Anche in questo caso, il candidato uninominale otterrà un voto.

📌
📌
la scheda è valida anche se decide di segnare una "X" sia sul nome del candidato al collegio uninominale che sul simbolo della lista nel plurinominale.

Il Rosatellum non consente, invece, il voto disgiunto: non si può dunque votare per il candidato/a di una coalizione nella parte maggioritaria e per un partito che non fa parte di quella coalizione.

Non dimenticate che è necessario munirsi di tessera elettorale e documento d’identità.

Lo sfoglio delle Nazionali sarà domani sera dalle 23, mentre quello delle Regionali inizia lunedì alle 14;

Presidente della Regione Sicilia: i 7 candidati alla poltrona

Viene eletto presidente della Regione, il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. Sono 7 i candidati alla poltrona:

  • Renato Schifani, sostenuto dalla lista regionale “Renato Schifani Presidente” e dalle liste provinciali Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari e Autonomisti, Dc Nuova. Palermitano, ex presidente della Camera, appartenente a Forza Italia.
  • Caterina Chinnici, sostenuta dalla lista regionale “Chinnici Presidente” e dalle liste provinciali del Partito Democratico e Cento passi per la Sicilia. Figlia di Rocco Chinnici, il magistrato creatore del pool antimafia di Palermo ucciso nel luglio del 1983, Chinnici era inizialmente sostenuta anche dal M5S. Ma la rottura avvenuta tra i due partiti a causa della caduta del Governo Draghi ha portato ad una scissione dell’alleanza anche a livello regionale.
  • Gaetano Armao, sostenuto dalla lista regionale “Azione-Italia viva – Calenda” e dalla lista provinciale Azione-Italia viva – Calenda. Ex assessore nella giunta di Nello Musumeci.
  • Nunzio Di Paola, detto Nuccio, sostenuto dalla lista regionale “Movimento 5 stelle 2050” e dalla lista provinciale “Movimento 5 stelle 2050”. Ex capogruppo del M5S nell’assemblea regionale siciliana.
  • Cateno De Luca, sostenuto dalla lista regionale “De Luca Sindaco di Sicilia” e dalle liste provinciali Sicilia Vera, De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord: Orgoglio Siculo con Cateno, Basta Mafie, Terra d’Amuri, Giovani Siciliani, Autonomia Siciliana, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia;. Ex sindaco di Messina.
  • Eliana Silvia Saturnia Esposito, sostenuta dalla lista regionale “Siciliani Liberi” e dalla lista provinciale “Siciliani Liberi”.
  • Fabio Maggiore sostenuto da Italia Sovrana e Popolare.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047