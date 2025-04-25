ELENA, 12 ANNI, LOTTA CONTRO UN MALE TERRIBILE: IL SINDACO DI ACI CATENA CHIEDE L’AIUTO DI TUTTI

“Una nostra piccola concittadina ha bisogno del nostro aiuto.L’amministrazione comunale ed il civico consesso si sono già attivati per offrire il proprio contributo.Chiediamo a tutti coloro che ne han...

“Una nostra piccola concittadina ha bisogno del nostro aiuto.

L’amministrazione comunale ed il civico consesso si sono già attivati per offrire il proprio contributo.

Chiediamo a tutti coloro che ne hanno la possibilità, nel rispetto delle proprie disponibilità, di unirsi a noi per aiutare la nostra giovane concittadina.

Un piccolo gesto può fare la differenza”.

Questo l’accorato appello della sindaca Margherita Ferro per aiutare una piccola concittadina in un momento di grande bisogno.

Ancora la prima cittadina che sottolinea:“Conosco personalmente i genitori e la bambina, faccio appello alla generosità dei catenoti e di chi può, Vi prego facciamo sentire il nostro sostegno. Ognuno doni quel che può, cliccate nel link sottostante, sarà una operazione digitale semplicissima, che potrà dare speranza, grazie”.

Elena, una ragazzina di 12 anni, sta lottando contro un male terribile e ingiusto e ha bisogno di cure molto costose.

Aiutiamo Elena e la sua meravigliosa famiglia: basta anche un piccolo gesto, una piccola donazione per compiere un grande atto d'amore.

Donate qui su https://gofund.me/69274221.

Donare forza, speranza e futuro ad Elena, la gemma più preziosa di mamma e papà, che adesso ha bisogno dell’aiuto di tutti, non solo dei colleghi e amici di papà, ma di chiunque si senta di non lasciare sola una ragazza di 12 anni e la sua famiglia a combattere contro un male ingiusto … la sosterremo per dimostrare che insieme possiamo donarle nuova forza … Elena siamo con Te!!!