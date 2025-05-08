ELEZIONE PAPA, FUMATA BIANCA ELETTO IL PAPA

CITTÀ DEL VATICANO – Una fumata bianca si è levata poco fa dal comignolo della Cappella Sistina, annunciando al mondo l’elezione del nuovo Papa. Un momento storico, carico di emozione e spiritualità,...

CITTÀ DEL VATICANO – Una fumata bianca si è levata poco fa dal comignolo della Cappella Sistina, annunciando al mondo l’elezione del nuovo Papa. Un momento storico, carico di emozione e spiritualità, che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fedeli radunati in Piazza San Pietro, accorsi da ogni parte del mondo.

Le campane della Basilica Vaticana hanno cominciato a suonare a festa, scandendo l’attesa dell’annuncio ufficiale: “Habemus Papam!”. La piazza, gremita di pellegrini, turisti e giornalisti, ha accolto il segnale con un boato di gioia, applausi e lacrime di commozione.

Il nuovo Pontefice è stato eletto dopo due giorni di conclave, al termine di una delle votazioni più attese dalla Chiesa e dal mondo intero. Il suo nome sarà reso noto tra pochi minuti, quando si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni per impartire la sua prima benedizione “Urbi et Orbi”.

Il cielo sopra Roma, che fino a poche ore fa era coperto, si è schiarito quasi simbolicamente, accompagnando un momento che resterà impresso nella storia della cristianità.