ELEZIONI 2022. DATI AFFLUENZA ORE 12 DI PATERNO'. 13,8% PER LE REGIONALI, 15% PER LE NAZIONALI

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi dell'elezioni politiche e regionali 2022

Alle ore 12.00 hanno espresso il voto per le elezioni Politiche 2022 il 15,00% degli elettori avanti diritto.

Per le elezioni regionali 2022 i votanti sono stati 5.601 su 40.591 elettori per una percentuale del 13,8 %, nelle regionali del 2017 il 11.15%

DATI ITALIA

AFFLUENZA MEDIA PROVVISORIA ITALIA DEL 19%

È l'Emilia-Romagna finora la regione con l'affluenza maggiore alle elezioni per il rinnovo della Camera con dati complessivi di 7.846 Comuni su 7.904. Dalla piattaforma del Viminale risulta che in Emilia-Romagna - con dati di 330 Comuni su 330 - ha votato il 23,47% degli aventi diritto, in lieve aumento rispetto alla precedente tornata elettorale (22,7%). La Campania la regione in cui finora si è votato meno: 12,5% con dati di 545 Comuni su 550

Prossimo rilievo alle ore 19.00.

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

(in aggiornamento)