ELEZIONI 2022. DATI AFFLUENZA ORE 19 DI PATERNO'. 41.96% PER LE POLITICHE, 37,93% PER LE REGIONALI

DATI ALLE ORE 19

Arrivano i dati sull'affluenza alle ai seggi delle regionali 2022.

ELEZIONI POLITICHE 2022 a Paternò alle ore 19 ha votato il 41,96% degli elettori avanti diritto, percentuale in calo rispetto all'ultime elezioni politiche quando alla stessa ora era andato a votare il 45,11% degli aventi diritto al voto.

ELEZIONI REGIONALI 2022 a Paternò alle ore 19 ha votato il 37,93 % degli elettori avanti diritto.

Suddivisi cosi:

DONNE 7635 / 20862 ( 36.60% )

UOMINI 7761 / 19729 ( 39.34% )

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.

Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera.

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi dell'elezioni politiche e regionali 2022

Alle ore 12.00 hanno espresso il voto per le elezioni Politiche 2022 il 15,00% degli elettori avanti diritto.

Per le elezioni regionali 2022 i votanti è stata del 13,8 %, nelle regionali del 2017 il 11.15%

DATI ITALIA

AFFLUENZA MEDIA PROVVISORIA ITALIA DEL 19%

È l'Emilia-Romagna finora la regione con l'affluenza maggiore alle elezioni per il rinnovo della Camera con dati complessivi di 7.846 Comuni su 7.904. Dalla piattaforma del Viminale risulta che in Emilia-Romagna - con dati di 330 Comuni su 330 - ha votato il 23,47% degli aventi diritto, in lieve aumento rispetto alla precedente tornata elettorale (22,7%). La Campania la regione in cui finora si è votato meno: 12,5% con dati di 545 Comuni su 550

Prossimo rilievo alle ore 19.00.

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

(in aggiornamento)