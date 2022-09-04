Elezioni 2022, elenco presidenti di seggio e scrutatori di Paternò. I nomi
A cura di Redazione
04 settembre 2022 14:46
La Commissione elettorale comunale, riunitasi oggi, ha nominato i scrutatori che comporranno i seggi per le elezioni di domenica 25 settembre, sorteggiandoli mediante algoritmo random tra i cittadini iscritti all’apposito Albo.
Con le stesse modalità sono stati estratti i nominativi delle riserve.
Presidenti di seggio elettorale nominati per le Elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.
