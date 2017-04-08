ELEZIONI COMUNALI 2017, 95047.it A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI

In vista delle elezioni Amministrative che si terranno il 11 giugno 2017. per i Comuni di Paternò, Santa Maria di Licodia e Misterbianco, 95047.it intende pubblicare sul proprio portale di informaz...

Tali messaggi riporteranno la dicitura “Pubblicità elettorale” e il nome del committente per il candidato. Tutto ciò nell'ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana

1) gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

2) in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

3) le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni e gli spazi disponibili saranno assegnati esclusivamente in base alla data ed ora della stipula del contratto;

4) Per prendere visione delle tariffe delle varie forme pubblicitarie (uguali per tutti i committenti), per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattarci al 393 9504777 oppure mail: [email protected]

TIPOLOGIE :

– BANNER posizionabili in tutte le pagine; avranno dimensioni diverse, in formato gif, jpg o flash. Ogni Banner potrà essere “fisso” o “a rotazione” Il committente potrà scegliere se legare il banner ad una pagina descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno, oppure indirizzarlo ad uno spot o trasmissione autoprodotta. Il banner, a rotazione random, potrà essere alternato con altri, nella stessa posizione, richiesti da diversi candidati.

– DIRETTA STREAMING e/o DIFFUSIONE EVENTO DIRETTA TELEVISIVA IN STREAMING ED EVENTUALE REGISTRAZIONE E CONDIVISIONE SUI SOCIAL DI MANIFESTAZIONI O COMIZI

– PUBLI-REDAZIONALI

PRESENTAZIONE/PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO

PAGINA PERSONALIZZATA CON PRESENTAZIONE LISTA CON LE FOTO DI TUTTI I CANDIDATI

