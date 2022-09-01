ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022: DOMANI VENERDI 2 SETTEMBRE SI SORTEGGIANO GLI SCRUTATORI A PATERNO'

Si terrà venerdì, 02 settembre , alle ore 09.30, presso la sede comunale in seduta pubblica la riunione della Commissione elettorale per la nomina degli scrutatori per le elezioni della Camera dei Dep...

Si terrà venerdì, 02 settembre , alle ore 09.30, presso la sede comunale in seduta pubblica la riunione della Commissione elettorale per la nomina degli scrutatori per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in calendario domenica 25 settembre.

Gli scrutatori verranno scelti – tramite sorteggio – tra i nominativi già inclusi nel relativo Albo comunale, annualmente aggiornato.

L’incarico di scrutatore non può essere svolto da chi è candidato all’Elezione, nonché da chi è ascendente (nonni, genitori), discendente (figli, nipoti in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, cognati) o coniuge di un candidato. Identiche incompatibilità si estendono anche al presidente e al segretario di seggio i quali, inoltre, non possono essere legati con i candidati da rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado.

APERTURA UFFICIO ELETTORALE

Si comunica alla cittadinanza che, per agevolare la consegna delle tessere elettorali in occasione delle elezioni del 25 settembre, gli Uffici rimarranno aperti da venerdì 23 a sabato 24 settembre dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Il giorno delle elezioni, domenica 25 settembre, per tutta la durata delle votazioni dalle ore 7:00 alle ore 23:00. I cittadini elettori sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale ed eventualmente a chiedere per tempo il proprio duplicato ed evitare affollamento il giorno delle elezioni. Il rinnovo della tessera avviene esclusivamente su domanda dei diretti interessati.