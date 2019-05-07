ELEZIONI EUROPEE 2019: SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI TITOLARI E RISERVE: I NOMI
A cura di Redazione
07 maggio 2019 20:22
Sono stati nominati ieri pomeriggio, gli scrutatori per le elezioni amministrative ed europee del prossimo 26 maggio.
Online anche i nomi degli scrutatori supplenti sorteggiati.
ELENCO DEGLI SCRUTATORI SORTEGGIATI
GRADUATORIA DEGLI SCRUTATORI SUPPLENTI (in caso di rinuncia da parte di coloro che sono stati nominati dall'apposita commissione consiliare.)
Le votazioni sono in programma per domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Lo spoglio avverrà subito al termine delle operazioni di voto.
Il compenso percepito dal presidente sarà di €120, mentre il segretario e gli scrutatori otterranno un forfait di €96.