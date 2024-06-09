ELEZIONI EUROPEE 2024: A PATERNÒ AFFLUENZA DEL 36,58%, IN CALO RISPETTO AL 2019
Con la chiusura dei seggi alle ore 23, si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni Europee 2024 a Paternò. Il rilevamento finale dell'affluenza ha registrato 13.597 votanti su un totale di...
A cura di Redazione
09 giugno 2024 23:36
Con la chiusura dei seggi alle ore 23, si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni Europee 2024 a Paternò. Il rilevamento finale dell'affluenza ha registrato 13.597 votanti su un totale di 37.161 aventi diritto al voto, corrispondente ad una percentuale del 36,58%.
SUDDIVISI
- Uomini: 6.809 votanti su 17.838 aventi diritto, con una percentuale del 38,17%.
- Donne: 6.788 votanti su 19.334 aventi diritto, con una percentuale del 35,11%.
Questo dato mostra una leggera diminuzione rispetto alle elezioni europee del 2019, quando l'affluenza era stata del 38,04%.