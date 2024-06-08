ELEZIONI EUROPEE 2024: PATERNO', ALLE 23 L'AFFLUENZA È DEL 10%

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2024 effettuato alle ore 23 a Paternò ha registrato 3759 votanti su 37161 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 10,12%In...

In provincia di Catania ha votato alle ore 23 il 9,46% degli aventi diritto al voto.

Attendiamo la prossima rilevazione che sarà domani alle ore 12 ricordando che si vota pure domani , 09 Giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.

DATO ITALIA

Per le elezioni europee, alle ore 23 ha votato il 14,58% degli aventi diritto.

L'ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell'occasione l'affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate.