ELEZIONI EUROPEE, CITTADINI UE RESIDENTI A PATERNO': LE INFO UTILI PER ESERCITARE IL DIRITTO AL VOTO
Dall’amministrazione comunale le istruzioni per espletare il proprio diritto al voto Elezioni Europee, il voto in Italia dei cittadini dell’UE residenti a Paternò.
In occasione della prossima elezione del Parlamento Europeo, i cittadini dell'Unione Europea residenti nel comune di Paternò che intendono esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia, possono inoltrare apposita domanda indirizzata al Sindaco, entro il 25 febbraio 2019.
I moduli di domanda e le relative istruzioni SONO PUBBLICATE QUI
Il modello della domanda è reperibile pure qui: Sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo