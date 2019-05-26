ELEZIONI EUROPEE: I DATI DELL’AFFLUENZA ALLE 12 A PATERNO'
Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2019 effettuato alle ore 12 a Paternò ha registrato 3177 votanti su 38273 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 8,30%Una...
Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2019 effettuato alle ore 12 a Paternò ha registrato 3177 votanti su 38273 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 8,30%
Una leggera diminuzione rispetto alla precedente tornata elettorale quando, allo stesso orario, si era recato alle urne il 8,57 % degli aventi diritto.
In provincia di Catania ha votato alle ore 12 il 9,29% degli aventi diritto al voto, in leggero calo 9,75 rispetto
Attendiamo la prossima rilevazione intermedia delle 19 ricordando che si vota solo oggi con i seggi aperti fino alle 23.
Il dato nazione Italia provvisorio è del 16,72% in leggero aumento rispetto al dato precedente del 16,66%