ELEZIONI EUROPEE: I DATI DELL’AFFLUENZA ALLE 19 A PATERNO’
Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2019 effettuato alle ore 19 a Paternò ha registrato 9577 votanti su 38273 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 25,02%.U...
Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2019 effettuato alle ore 19 a Paternò ha registrato 9577 votanti su 38273 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 25,02%.
Una leggera diminuzione rispetto alla precedente tornata elettorale quando, allo stesso orario, si era recato alle urne il 26,90 % degli aventi diritto.
In provincia di Catania ha votato alle ore 19 il 27,09% degli aventi diritto al voto, in leggero calo (29,19%) rispetto le precedenti elezioni.
In Sicilia ha votato alle ore 19 il 27,18% degli aventi diritto al voto, in leggero calo rispetto le precedenti elezioni che era il 28,59%
Il dato nazione Italia provvisorio è del 43,10% in leggero aumento rispetto al dato precedente del 42,19%
Ricordiamo che si vota solo oggi con i seggi aperti fino alle 23.
Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2019 effettuato alle ore 12 a Paternò ha registrato 3177 votanti su 38273 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 8,30%
Una leggera diminuzione rispetto alla precedente tornata elettorale quando, allo stesso orario, si era recato alle urne il 8,57 % degli aventi diritto.
In provincia di Catania ha votato alle ore 12 il 9,29% degli aventi diritto al voto, in leggero calo 9,75 rispetto
Attendiamo la prossima rilevazione intermedia delle 19 ricordando che si vota solo oggi con i seggi aperti fino alle 23.
Il dato nazione Italia provvisorio è del 16,72% in leggero aumento rispetto al dato precedente del 16,66%