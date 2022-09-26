ELEZIONI REGIONALI 2022, DE LUCA AMMETTE LA SCONFITTA: HO PERSO MA SICILIANI NON HANNO VINTO
Io ho perso.
Ma non credo che i siciliani abbiano vinto ..." Lo ha scritto Cateno De Luca su Facebook" annunciando che alle ore 19 sarà in diretta Fb da Piazza Matrice a Fiumedinisi dove esprimerà il suo pensiero sul risultato delle elezioni regionali.
Il candidato alla presidenza della Regione ha atteso i dati reali dello spoglio per le regionali siciliane a Fiumedinisi. Dopo aver fatto una passeggiata con le sue amate caprette, è andato a casa dei genitori. Qui ha cucinato per tutti brodo di pollo con patate, in attesa dei risultati dello scrutinio. Secondo gli exit poll, che il leader di Sicilia Vera ha definito "farlocchi", De Luca sarebbe secondo tra i candidati alla presidenza della Regione, dietro Renato Schifani, con un distacco di circa 13 punti.
(ANSA).