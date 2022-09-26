ELEZIONI REGIONALI 2022, DE LUCA AMMETTE LA SCONFITTA: HO PERSO MA SICILIANI NON HANNO VINTO

Io ho perso.Ma non credo che i siciliani abbiano vinto ..." Lo ha scritto Cateno De Luca su Facebook" annunciando che alle ore 19 sarà in diretta Fb da Piazza Matrice a Fiumedinisi dove esprimerà il s...

