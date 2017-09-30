ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE, AGEVOLAZIONI TRENITALIA
A cura di Redazione
30 settembre 2017 09:03
Scattano le agevolazioni di Trenitalia in occasione delle elezioni regionali del prossimo 5 novembre in Sicilia.
Gli elettori residenti nel territorio nazionale posso acquistare i biglietti a costo agevolato (tariffa Italian Elector) nei venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. In particolare, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 27 ottobre e quello di ritorno non oltre il 15 novembre.
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito internet Trenitalia.com nella sezione informazioni.