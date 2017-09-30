95047

ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE, AGEVOLAZIONI TRENITALIA

Scattano le agevolazioni di Trenitalia in occasione delle elezioni regionali del prossimo 5 novembre in Sicilia.Gli elettori residenti nel territorio nazionale posso acquistare i biglietti a costo age...

30 settembre 2017
Scattano le agevolazioni di Trenitalia in occasione delle elezioni regionali del prossimo 5 novembre in Sicilia.

Gli elettori residenti nel territorio nazionale posso acquistare i biglietti a costo agevolato (tariffa Italian Elector) nei venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. In particolare, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 27 ottobre e quello di ritorno non oltre il 15 novembre.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito internet Trenitalia.com nella sezione informazioni.

