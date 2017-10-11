95047

ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE, DA OGGI LE DOMANDE PER GLI SCRUTATORI

A cura di Redazione Redazione
12 ottobre 2017 00:23
Da oggi, fino al 17 ottobre, è possibile presentare la domanda per scrutatore alle elezioni regionali del prossimo 5 novembre.

Per questa tornata elettorale, gli scrutatori saranno presi a sorteggio tra quelli che faranno domanda in questi 5 giorni. I moduli per la domanda si possono scaricare

 QUI,  
sul sito del Comune o presso gli Uffici elettorali negli orari di apertura.

La domanda va presentata nel Comune di residenza, dal 12 al 17 ottobre.

