ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE, DA OGGI LE DOMANDE PER GLI SCRUTATORI
Da oggi, fino al 17 ottobre, è possibile presentare la domanda per scrutatore alle elezioni regionali del prossimo 5 novembre.Per questa tornata elettorale, gli scrutatori saranno presi a sorteggio tr...
A cura di Redazione
12 ottobre 2017 00:23
Da oggi, fino al 17 ottobre, è possibile presentare la domanda per scrutatore alle elezioni regionali del prossimo 5 novembre.
Per questa tornata elettorale, gli scrutatori saranno presi a sorteggio tra quelli che faranno domanda in questi 5 giorni. I moduli per la domanda si possono scaricare
QUI,
La domanda va presentata nel Comune di residenza, dal 12 al 17 ottobre.