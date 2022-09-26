ELEZIONI, VINCE IL CENTRODESTRA. MELONI: "L’ITALIA HA SCELTO NOI E NON LA TRADIREMO”

Sono le 2.30 di notte passate quando Giorgia Meloni fa capolino nel quartier generale di Fratelli d’Italia per un primo commento sui risultati elettorali che vedono il suo partito volare in testa e la...

Sono le 2.30 di notte passate quando Giorgia Meloni fa capolino nel quartier generale di Fratelli d’Italia per un primo commento sui risultati elettorali che vedono il suo partito volare in testa e la colazione di centrodestra vincere alla Camera e al Senato. “Faccio un rapido commento della giornata” rimandando “a domani tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi” ha detto la Meloni. “Però mi pare che dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia“, ha detto una sorridente Meloni. La sfida ora è tornare a far credere nelle istituzioni”

“Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone, perchè l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita”. Meloni ha aggiunto che “se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide. Il fatto che Fratelli d’Italia sia primo partito significa tante cose per tanti di noi: questa è sicuramente per tanti di noi una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, abbracci, sogni. Le persone che non ci sono e che meritavano di vederla”. “Però – ha osservato – quando sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma di partenza e da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

La Meloni poi parla della campagna elettorale definendola “non bella, spesso con i toni sopra dalle righe, aggressiv e, violenta. Lo abbiamo subìto noi erché la responsabilità era di altri. Ma la situazione nella quale versa l’Italia, con la quale dobbiamo confrontarci è particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti, un clima sereno e quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico. Io posso essere rammaricata perfino stasera sui dati sull’astensionismo, ci sono tanti italiani che non votano. Le emozioni più grandi le ho avute quando persone avanti negli anni hanno detto di voler votare Fratelli d’Italia”.

“Voglio ringraziare Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, la Lega, Forza Italia e Maurizio Lupi, tutta la coalizione. Nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale. Tutti quanto abbiamo dato il massimo per arrivare a to risultato”. Lo ha detto Giorgia Meloni. “Voglio ringraziare gli italiani che non hanno creduto alle mistificazioni, che hanno scelto di accompagnarci in questi anni e in quest’ultimo mese, ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Voglio ringraziare il mio staff”.