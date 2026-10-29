ULTIM'ORA INCIDENTE +++ Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: 4 morti e 12 feriti

Il CH-47 Chinook era impegnato nella missione EUFOR Althea. Alcuni feriti sono in condizioni critiche. Il cordoglio del presidente Mattarella.

È di quattro morti e dodici feriti il bilancio riportato dello schianto di un elicottero militare italiano in Bosnia-Erzegovina. Il velivolo, un CH-47 Chinook impegnato nella missione europea EUFOR Althea, è precipitato nella località di Gorice, vicino alla città di Brčko, nel nord-est del Paese.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Brčko, Siniša Milić, alcuni dei feriti versano in condizioni critiche. Le persone coinvolte sono state inizialmente soccorse presso l'ospedale locale, mentre per alcuni pazienti è stato disposto il trasferimento in altre strutture sanitarie per ricevere cure adeguate.

Il comando della missione EUFOR ha confermato l'incidente, riferendo della morte di alcuni membri del personale e del ferimento di altri militari. Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento e saranno oggetto di un'indagine.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso profondo cordoglio per la tragedia attraverso un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

«Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso dei militari occorso nel tragico incidente elicotteristico in teatro operativo bosniaco nell'ambito dell'operazione Althea», ha dichiarato il Capo dello Stato.

Mattarella ha inoltre chiesto di trasmettere all'Esercito Italiano, al Corpo Militare della Croce Rossa e ai familiari delle vittime i propri sentimenti di vicinanza e solidarietà.

Si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali sull'identità delle vittime e sulle circostanze dell'incidente