ELICOTTERO PRECIPITA A NOCETO: MORTO LORENZO ROVAGNATI, EREDE DELL’AZIENDA DI SALUMI. DECEDUTI ANCHE I DUE PILOTI.

NOCETO (PARMA) – Lorenzo Rovagnati, erede della storica azienda produttrice di prosciutti, ha perso la vita oggi in un tragico incidente aereo insieme ad altre due persone. L’elicottero su cui viaggiava si è schiantato nell’area della tenuta di famiglia a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. P

L’imprenditore stava raggiungendo la proprietà in volo dalla sua casa nel Milanese.

A bordo con Rovagnati c'erano il pilota e una terza persona, la cui identità non è ancora stata confermata. Le cause dello schianto sono in fase di accertamento, ma tra le ipotesi principali c'è la scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia che avvolgeva la zona al momento dell’incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza il relitto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le circostanze del disastro e identificare eventuali responsabilità.