Elisabetta, oggi i funerali della Regina: Londra blindata

E' arrivato il giorno dei solenni funerali di Stato per la Regina Elisabetta in una Londra blindata. Chiusa la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall, alle 8 al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si raccoglierà in un minuto di silenzio.

Poco prima delle 11, quando inizierà la cerimonia, il feretro di Elisabetta II lascerà Westminster Hall per essere trasportato nel breve tragitto verso l'abbazia di Westminster, dove si svolgerà il funerale.

Le porte dell'abbazia saranno state aperte dalle 8 del mattino per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. Terminato il funerale, il feretro verrà condotto all'arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 km. La bara sarà quindi trasferita su un carro funebre, che la porterà fuori Londra al castello di Windsor per poi essere portato in processione alla cappella di St. George.

Nel pomeriggio, alle 16, nella cappella si svolgerà un servizio religioso di commiato alla presenza di 800 persone. Infine, alle 19.30, la regina Elisabetta verrà sepolta accanto al marito Filippo nella King George Vi Memorial Chapel durante una cerimonia privata per la famiglia reale.

Per il Regno Unito questa viene considerata la più grande operazione di sicurezza mai vista nel Regno Unito. Folle enormi, reali, una lunga lista di leader mondiali dovranno essere tenuti al sicuro nell'ambito del lavoro immane che migliaia di agenti di polizia dovranno affrontare. Un'operazione più imponente di quella del Giubileo di Platino e le Olimpiadi di Londra 2012, che hanno visto fino a 10.000 agenti di polizia in servizio al giorno.

Secondo un esperto di sicurezza reale, il rischio di minaccia è "piuttosto elevato", soprattutto quando il nuovo re, Carlo III, entrerà in contatto con la folla.

Intanto ieri re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno accolto a Buckhingham Palace capi di Stato, premier e reali da tutto il mondo per il ricevimento alla vigilia dei funerali di Elisabetta II. Presenti nelle sale di rappresentanza circa 500 ospiti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sua moglie, la First Lady Jill Biden, sono arrivati nell'auto presidenziale nel mezzo di un convoglio di veicoli sul retro del palazzo poco prima delle 18. Sono giunti anche il presidente francese Emmanuel Macron con sua moglie Brigitte,

Il principe e la principessa di Galles e altri membri della famiglia reale, tra cui il conte e la contessa di Wessex, la principessa reale e vice ammiraglio Sir Tim Laurence, e il duca e la duchessa di Gloucester, si sono uniti a Carlo e Camilla per accogliere gli ospiti.

Al ricevimento hanno partecipato anche decine di leader dei paesi del Commonwealth e membri di famiglie reali straniere. Alcuni leader sono stati visti salutarsi mentre altri sono rimasti in silenzio mentre salivano le scale. La maggior parte degli ospiti erano tutti vestiti di nero, mentre alcuni sono stati visti indossare abiti tradizionali originari dei loro paesi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sono arrivati ​​in pullman con diversi leader delle nazioni del Commonwealth al Grand Entrance.

Ricevuta a Buckingham Palace da re Carlo III ieri anche la premier britannica Liz Truss, impegnata a sua volta in una serie d'incontri con i numerosi leader stranieri venuti a Londra per i funerali della regina Elisabetta.

Diventata premier il 6 settembre, due giorni prima della morte della regina, Truss ha ricevuto ieri a Downing street il presidente polacco Andrzej Duda, il primo ministro irlandese Micheal Martin e quello canadese Justin Trudeau.

Un incontro con il presidente americano Joe Biden, inizialmente previsto per ieri, è stato rimandato a mercoledì, quando i due si vedranno a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu a New York.

I funerali saranno trasmessi in diretta tv e streaming sui canali Mediaset, Sky, Rai e su RealTime.