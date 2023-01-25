EMAIL LIBERO.IT E VIRGILIO.IT OFFLINE DA DUE GIORNI: DISAGI PER 9 MILIONI DI UTENTI

Da circa 65 ore è impossibile accedere alle caselle mail Libero.it e Virgilio.it. Il guasto alle infrastrutture del provider impedisce di utilizzare la posta elettronica di 9 milioni di utenti attivi,...

Da circa 65 ore è impossibile accedere alle caselle mail Libero.it e Virgilio.it. Il guasto alle infrastrutture del provider impedisce di utilizzare la posta elettronica di 9 milioni di utenti attivi, tra cui numerose piccole aziende e studi professionali che utilizzano i servizi di ItaliaOnLine. La posta certificata (Pec) di Libero, funziona invece regolarmente.

IL COMUNICATO

Le nostre parole vanno in primis agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail, che hanno aperto con noi le loro caselle di posta elettronica: siamo consapevoli del disagio procurato e del disservizio.

"Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – dichiara Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni".

Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo.

Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile.

Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia.

Prevediamo di poter avere maggiori informazioni nelle prossime ore. In ogni caso terremo aggiornati i nostri utenti, come fatto finora, attraverso i canali di Italiaonline.