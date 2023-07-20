EMERGENZA BLACK OUT A BELPASSO: SINDACO SOLLECITA L'ENEL

"A Belpasso stiamo vivendo una vera e propria emergenza elettricità. Pur avendo contattato personalmente la sala operativa Enel, la quale ci rassicura circa gli interventi, l'emergenza non è rientrata...

Pur avendo contattato personalmente la sala operativa Enel, la quale ci rassicura circa gli interventi, l'emergenza non è rientrata e la situazione sta diventando insostenibile per le famiglie" - dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

In alcune zone infatti manca l'energia da oltre 24 ore, in particolare nell'agglomerato di contrada Scagliola e fine via Cairoli, mentre da giorni - dalle ore 13 in poi - l'intero agglomerato di Giaconia rimane senza energia.

"La mancanza di energia provoca molti danni, difficoltà nella gestione del caldo e nell'approvvigionamento dell'acqua.

Comprendo che la situazione non riguarda solo il territorio di Belpasso, che la provincia è in "sofferenza", ma dare un riscontro reale ai miei concittadini è la mia priorità e al momento non mi è più possibile dare le solite risposte che non siano accompagnate da soluzioni concrete" - continua il sindaco.

"I cittadini si rivolgono al Primo Cittadino per avere una risoluzione effettiva, diversa dalle solite voci registrate.

Ho attivato tutti i canali nella mia disponibilità e mi auguro che si possa chiudere al più presto questa situazione incresciosa.

Terrò i cittadini informati sull' evolversi della situazione" - conclude il Sindaco Caputo.