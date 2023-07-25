EMERGENZA CALDO. FINO A DOMENICA SI VIAGGIA GRATIS SUI TRENI DELLA METROPOLITANA

Emergenza caldo, da oggi si viaggia gratis sui treni della Metropolitana. Da martedì 25 luglio a domenica 30 luglio i tornelli della Metropolitana rimarranno aperti e si potrà viaggiare senza dover pa...

Emergenza caldo, da oggi si viaggia gratis sui treni della Metropolitana.

Da martedì 25 luglio a domenica 30 luglio i tornelli della Metropolitana rimarranno aperti e si potrà viaggiare senza dover pagare il biglietto.

Lo ha stabilito la Direzione Generale di Fce raccogliendo una specifica richiesta del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla mobilità e vicesindaco Paolo La Greca, considerata la persistenza di alte temperature e la necessità di invogliare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti, al fine di alleggerire il traffico veicolare e dare la possibilità ai cittadini di usufruire liberamente degli ampi spazi sotterranei.