EMERGENZA CENERE, FONTANAROSSA RIAPRE LO SPAZIO AEREO

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, dalle 8 di oggi, è stata disposta la riapertura dello spazio aereo. Potranno comunque verificarsi ritardi e disagi, ma la situazione dovrebbe presto tornare alla normalità.

I passeggeri sono pregati di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.