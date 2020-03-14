EMERGENZA CORONAVIRUS: DOMANI CHIUSI LA MAGGIOR PARTE DEI PANIFICI DI PATERNO' E NUOVI ORARI DA LUNEDÌ
Si vuole rendere noto alla cittadinanza di Paternò, che a causa dell'attuale emergenza COVID-19 la stragrande maggioranza dei panificatori Paternesi, per una questione di sicurezza sia personale e delle proprie famiglie e soprattutto per maggiore tutela e sicurezza della propria clientela hanno deciso di modificare gli orari di chiusura dei panifici, e che tali orari saranno mantenuti per tutta la durata dell'emergenza salvo diverse indicazioni.
I NUOVI ORARI SARANNO:
Da domenica 15 Marzo chiusura tutte le domeniche
Da Lunedi al Sabato apertura SOLO di mattina fino alle ore 14:00
