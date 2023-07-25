EMERGENZA INCENDI IN SICILIA, SITUAZIONE CRITICA IN PROVINCIA DI CATANIA

Situazione drammatica in Sicilia per quanto riguarda gli incendi: tutte le province siciliane, infatti, sono interessati da roghi. Complesso il momento anche a Catania e provincia: secondo l’ultimo re...

Situazione drammatica in Sicilia per quanto riguarda gli incendi: tutte le province siciliane, infatti, sono interessati da roghi. Complesso il momento anche a Catania e provincia: secondo l’ultimo report del comando provinciale dei vigili del fuoco, aggiornato alle ore 12 di questa mattina, sono 20 gli interventi in corso solamente a Catania, di cui 23 già conclusi ed 80 in coda.

Una situazione che è continuata a peggiorare, grazie anche ad un rinforzo del vento, adesso oltre i 20 nodi da sud ovest. Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi che si manterrà operativo fino a cessate esigenze.

Una situazione talmente critica che il sindaco della città, Margherita Ferro, attraverso i social ha chieso aiuto alle autorità.

L'incendio sta devastando da ore la frazione di San Nicolò coinvolgendo auto, piante e abitazioni. Sulla pagina Facebook del Comune il sindaco parla di "situazione drammatica" e chiede "aiuto" sollecitando anche "l'intervento di elicotteri e Canadair" e invita i cittadini a "restare a casa". Nella frazione di San Nicolò a scopo precauzione sono state fatte evacuare decine di abitazioni.