EMERGENZA INCENDI NEL CATANESE: OLTRE 100 INTERVENTI, DIPENDENTE DEL MAAS INTOSSICATO

Catania, 8 luglio 2024 – Giornata di fuoco, in tutti i sensi, quella vissuta oggi nella provincia di Catania. Dalle ore 8:00 alle 19:00, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha registrato ben 105 interventi su tutto il territorio, con 12 roghi ancora in corso e 16 interventi in coda da espletare.

Le fiamme hanno interessato principalmente incendi di sterpaglie, boschi e rifiuti. Le aree maggiormente colpite includono Catania zona sud, Grammichele, Caltagirone, Paternò, contrada Jungetto e Belpasso.

Tra gli episodi più critici, spicca il vasto incendio che ha colpito il Maas (Mercato agroalimentare di Catania), divampato intorno alle 11:30 sul lato che costeggia la Strada Statale Catania-Gela. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dagli stessi lavoratori del mercato, le fiamme si sono estese rapidamente fino all’area adiacente al carcere di Bicocca, rendendo necessario l’intervento congiunto di più squadre e della Polizia.

Due squadre del Comando VVF di Enna e altre due da Messina sono state inviate in rinforzo, operando attivamente nella zona industriale e al Maas. Il presidente del mercato, Emanuele Zappia, ha partecipato in prima persona alle operazioni di contenimento insieme ai dipendenti, uno dei quali è rimasto intossicato dai fumi ed è stato trasportato in ospedale.

Vista l’eccezionalità della situazione, è stato disposto il raddoppio dei turni di servizio per tutti i Vigili del Fuoco in provincia, a dimostrazione della gravità e complessità dell’emergenza in corso.

Nonostante le criticità, al momento l’incendio al Maas risulta sotto controllo, ma le operazioni di monitoraggio proseguono per evitare nuove riprese del fuoco.