EMERGENZA SANGUE, L'APPELLO DEL GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE DI PATERNO' A DONARE
L'estate è la stagione del relax e delle tanto sospirate vacanze, ma è anche il periodo nel quale si fa più pressante l'esigenza di disponibilità di sangue. I servizi trasfusionali continuano a richie...
L'estate è la stagione del relax e delle tanto sospirate vacanze, ma è anche il periodo nel quale si fa più pressante l'esigenza di disponibilità di sangue. I servizi trasfusionali continuano a richiedere donatori che possano sopperire all'emergenza diventata particolarmente pressante in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando. Rivolgiamo quindi un invito a tutti i volontari: prima di partire dedicate un'ora del vostro tempo a chi ha bisogno di aiuto: recatevi ad effettuare una donazione. Per voi sarà solo un lieve ritardo nei vostri programmi, ma per altri può determinare la sopravvivenza. Grazie a chi raccoglierà quest'appello facendolo suo.
Il G.D.V.S. Fidas di Paternò