EMERGENZA SANGUE, L'APPELLO DEL GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE DI PATERNO' A DONARE

L'estate è la stagione del relax e delle tanto sospirate vacanze, ma è anche il periodo nel quale si fa più pressante l'esigenza di disponibilità di sangue. I servizi trasfusionali continuano a richie...

A cura di Redazione 05 agosto 2020 11:25

Condividi