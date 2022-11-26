EMESSO FRANCOBOLLO DEDICATO A FRANCO BATTIATO

Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2022 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze dello spettacol...

Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2022 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze dello spettacolo”, dedicato a Franco Battiato, al valore della tariffa B pari a 1,20€.

Completano le emissioni odierne i francobolli dedicati a Lina Wertmüller, Raffaella Carrà, Milva, Carla Fracci e Monica Vitti.

Tiratura: trecentocinquantamiladieci esemplari per ciascun francobollo.

Fogli da quarantacinque esemplari per ciascun francobollo

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto del francobollo dedicato a Franco Battiato è a cura di Claudia Giusto e la vignetta raffigura il cantautore e compositore durante una performance musicale, delimitato, a sinistra, dal particolare di un disco in vinile.

Completa il francobollo la legenda “FRANCO BATTIATO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Milo (CT).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate sei cartelle filateliche in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ ciascuna.