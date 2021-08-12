EMESSO FRANCOBOLLO ORDINARIO DEDICATO AI CAMPIONI AZZURRI
Poste Italiane comunica che è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato ai Campioni d’Europa di calcio 2020, al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15€.
Tiratura: cinquecentomila esemplari.
Fogli da quarantacinque esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.
Bozzetto a cura del Centro Filatelico della direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta rappresenta il trionfo della Nazionale italiana nei Campionati d’Europa 2020 e raffigura la sagoma di un portiere nell’atto di effettuare una parata; suggella la vignetta una banda tricolore che attraversa la rete della porta.
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONE D’EUROPA 2020”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso gli Spazio Filatelia di Roma.
Il francobollo sarà disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.