EMESSO IL FRANCOBOLLO DI FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA

Poste Italiane comunica che sono stati dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze dello spettacolo”, dedicati a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e a Macario relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e trecentomilaventi esemplari per il francobollo dedicato a Macario.

Foglio da quarantacinque esemplari per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e ventotto esemplari per il francobollo dedicato a Macario.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Macario.

Le vignette raffigurano, rispettivamente:

i ritratti di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in primo piano su una pellicola cinematografica;

un ritratto di Macario in abiti di scena, in evidenza su un panorama di Torino in cui svetta la Mole Antonelliana.

Completano ogni francobollo le rispettive legende “FRANCO FRANCHI 1928 – 1992”, “CICCIO INGRASSIA 1922 – 2003” e “ERMINIO MACARIO 1902 1980”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R. per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, e presso l’ufficio postale di Torino Centro per il francobollo dedicato a Macario.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ ciascuna.