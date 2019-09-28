EMMA MARRONE: “HO FINALMENTE TOLTO QUESTO BRACCIALETTO. E’ STATA DURA, MA È ANDATA”

"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura...ma è andata!". Con questo commento Emma Marrone ha pubblicato su Instagram l'immagine di un classico braccialetto os...

"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura...ma è andata!". Con questo commento Emma Marrone ha pubblicato su Instagram l'immagine di un classico braccialetto ospedaliero staccato dal polso, positiva conclusione del problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica, annunciandolo sui social con corredo di polemico contro di lei.

"Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto - prosegue oggi Emma - Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene".