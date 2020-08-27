EMMA MARRONE: "SONO DEFINITIVAMENTE USCITA DALLA MALATTIA"

Non ama piangere Emma Marrone. Non lo ha fatto neanche quando ha subìto ben due interventi. Ma come racconta a “Grazia” – che le dedica la copertina – l’ultima volta che lo ha fatto è stato per gioia....

Non ama piangere Emma Marrone. Non lo ha fatto neanche quando ha subìto ben due interventi. Ma come racconta a “Grazia” – che le dedica la copertina – l’ultima volta che lo ha fatto è stato per gioia. Quando ha scoperto di “essere definitivamente uscita dalla malattia”. In quell’istante l’artista è “morta e risorta”.

“Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria né dopo – prosegue – Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Ho discrezione nel pianto come nel riso”.

Emma racconta però di avere paura, il momento peggiore è stato 15 giorni fa: “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo’. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”. La prima cosa che ha fatto la cantante è stata chiamare la mamma.

Emma annuncia il nuovo singolo “Latina”, disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 agosto. Un brano che è stato scritto con Calcutta (Edardo D’Erme), insieme a Dario Faini e Davide Petrella con la produzione di Drd aka Dardust. “Ho ricevuto questa canzone il giorno del mio compleanno su Whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella. Mi sono emozionata, era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide. Mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo: una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento, sono solo una canzone e sono qui dentro la radio”. Emma tornerà live a Maggio 2021 con il suo tour nei palazzetti, inizialmente previsto ad autunno 2020.