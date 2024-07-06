EMOZIONI E SPETTACOLO ALLE SEMIFINALI DEL TORNEO INTERPARROCCHIALE SPIRITO SANTO 2024, DOMENICA LE FINALI

Ieri si sono svolte le semifinali della seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024, regalando agli appassionati di calcio due partite avvincenti che hanno tenuto tutti con il fia...

Ieri si sono svolte le semifinali della seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024, regalando agli appassionati di calcio due partite avvincenti che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso.

La prima semifinale ha visto lo Spirito Santo 3 trionfare sul Corpus Domini ai rigori, dopo che il tempo regolamentare si era concluso con un pareggio spettacolare di 3-3. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con entrambe le squadre che si sono date battaglia fino all'ultimo secondo, mostrando grande tecnica e determinazione.

Nella seconda semifinale, il S. Francesco di Paola ha prevalso sui Cappuccini con un punteggio di 6-4 in una partita rocambolesca. Il pubblico ha assistito a un vero e proprio spettacolo, con continui ribaltamenti di fronte e azioni spettacolari che hanno reso l'incontro indimenticabile.

Domenica 7 luglio, il torneo si concluderà con le attesissime finali. Alle 20:30, Cappuccini e Corpus Domini si sfideranno per il terzo e quarto posto. A seguire, alle 21:30, la finalissima vedrà contrapposti S. Francesco di Paola e Spirito Santo 3 nella lotta per il titolo.

Al termine delle partite, tutte le squadre partecipanti saranno premiate. Verranno assegnati premi individuali per il miglior giocatore, il miglior portiere, la migliore tifoseria, il capocannoniere e il premio Fair Play. Inoltre, saranno riconosciuti i meriti delle squadre che si classificheranno ai primi tre posti.

L'evento si svolgerà con lo spirito di aggregazione che gli organizzatori promuovono, unendo la comunità attraverso la passione per il calcio e la sportività.