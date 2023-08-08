ENNA, ABUSI SESSUALI SU UNA GIOVANE DISABILE PSICHICA: NOVE INDAGATI

La Procura di Enna sta indagando su abusi sessuali su una giovane disabile. In tutto sono nove gli indagati per "violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica". Secondo l'accusa gli ind...

La Procura di Enna sta indagando su abusi sessuali su una giovane disabile. In tutto sono nove gli indagati per "violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica".

Secondo l'accusa gli indagati, che hanno tra i 33 e i 76 anni, andavano a trovare la ragazza a casa e la convincevano a seguirli nelle loro abitazioni. Una volta soli, ne abusavano in cambio di piccole somme di denaro, dai cinque ai dieci euro, o di regalini.

Le violenze sessuali sono continuate anche quando la giovane è rimasta incinta.Secondo la procura i nove hanno abusato della giovane sfruttando le sue "condizioni di inferiorità psichica" e "il suo stato d'indigenza", accuse che sono state confermate dalla giovane nel corso di un incidente probatorio.

Le violenze, avvenute in un paese della provincia, si sono protratte per tutto il 2022. All'inizio del 2023, quando è scattata l'indagine della Procura, la ragazza è quindi stata trasferita in un luogo protetto.