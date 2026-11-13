Enna, anziani maltrattati e lasciati senza cibo in una casa di riposo: due arresti

Violenze, umiliazioni e privazioni ai danni degli ospiti più vulnerabili. L’indagine della Squadra Mobile svela presunti maltrattamenti quotidiani: coinvolti due gestori della struttura.

Anziani ospiti di una casa di riposo di Enna sarebbero stati sottoposti quotidianamente a maltrattamenti, umiliazioni e privazioni, in un ambiente che avrebbe dovuto garantire loro assistenza, protezione e serenità. È quanto emerso da un’indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Enna, che ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di due gestori della struttura.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un'ordinanza che prevede gli arresti domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli ospiti della casa di riposo, persone particolarmente vulnerabili a causa dell'età, delle patologie e della ridotta capacità di autodeterminazione, sarebbero stati vittime di comportamenti vessatori e di gravi forme di incuria.

Le indagini avrebbero fatto emergere un quadro particolarmente preoccupante, caratterizzato da episodi di violenza fisica, umiliazioni e persino privazione del cibo. Le presunte condotte contestate avrebbero riguardato anche il soddisfacimento dei bisogni fisiologici, la gestione del riposo, la libertà di movimento e di comunicazione degli anziani e la somministrazione dei farmaci.

Una situazione che, secondo gli inquirenti, avrebbe trasformato la struttura assistenziale in un ambiente degradante, incompatibile con le esigenze fondamentali di tutela della dignità, della salute e dell'integrità psicofisica degli ospiti.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Enna, ha consentito di raccogliere gli elementi che hanno portato all'emissione delle misure cautelari nei confronti dei due gestori.

Resta ferma la presunzione di innocenza delle persone coinvolte fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.

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