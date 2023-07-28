ENNA, APPICCA INCENDIO E POI IN CASERMA TENTA DI CORROMPERE CC, ARRESTATO 79ENNE

I carabinieri hanno arrestato un 79enne a Barrafranca, nell’ennese. L’anziano è stato colto in flagranza dopo avere appiccato un incendio. Una volta portato in caserma, ha anche tentato di corrompere...

Una volta portato in caserma, ha anche tentato di corrompere i carabinieri. I militari avrebbero così individuato il responsabile di un vasto fronte che ha distrutto circa 30 ettari di terreni sia incolti che coltivati a uliveti.

Le fiamme si sono anche avvicinate pericolosamente a diverse abitazioni delle due contrade interessate dall’incendio. E’ stata una pattuglia che stava controllando le aree di campagna nell’ambito dei servizi di controllo per prevenire e reprimere gli incendi a individuare l’anziano, che e’ stato fermato e perquisito.

I militari lo hanno trovato in possesso di due accendini e di un coltello e, a quel punto, lo hanno portato in caserma.

E’ stato negli uffici della Stazione che l’uomo ha offerto denaro ad un militare chiedendogli di non andare avanti con gli accertamenti.

A quel punto, informata la procura di Enna, per il presunto incendiario è stato disposto l’arresto con le accuse di incendio, istigazione alla corruzione, porto abusivo di arma.

Secondo i primi accertamenti il settantaseienne avrebbe deciso di bruciare le sterpaglie nella sua proprietà, malgrado il forte vento e violando i divieti di accendere fuochi. In pochi minuti ha perso il controllo delle fiamme che a quel punto si sono propagate ai terreni vicini estendendosi poi in modo incontrollato.