ENNA, INCIDENTE NELLA GALLERIA SCALDAFERRO: SVERSAMENTO DI GASOLIO, A19 CHIUSA TRA ENNA E CALTANISSETTA

Enna, 7 luglio 2025 – A causa di un incidente autonomo, un autoarticolato è rimasto bloccato all’interno della galleria Scaldaferro, situata al km 116,200 lungo un tratto viario in località Enna. L’episodio ha reso necessaria la chiusura temporanea della galleria per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante e garantire la messa in sicurezza dell’intera area.

Per limitare i disagi alla circolazione, sono state attivate deviazioni provvisorie: i veicoli diretti verso Catania vengono fatti uscire allo svincolo di Caltanissetta, mentre quelli in direzione Palermo devono uscire allo svincolo di Enna.

Sul posto sono attualmente presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le squadre di Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino delle normali condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile.

