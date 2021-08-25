ENNA: SCONTRO AUTO FURGONE SULLA SS117 BIS, UN MORTO
FLASH
Una ragazza ventenne morta in un incidente tra un veicolo e un furgone, all’altezza del km 11 della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna.
In azione personale dell’Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile.
Il traffico è stato temporaneamente chiuso mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dello scontro.
Al momento non si conoscono le generalità della vittima.
