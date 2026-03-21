ENNA. Truffano un’anziana e fuggono con oro e contanti: presi due catanesi a Nicosia

Colti sul fatto e bloccati dopo un tentativo di fuga: due uomini originari della provincia di Catania sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Nicosia, ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di un’anziana e resistenza a pubblico ufficiale.

Determinante l’intuito di un poliziotto libero dal servizio, che ha notato uno dei due allontanarsi con atteggiamento sospetto da un’abitazione del centro, per poi salire rapidamente a bordo di un’auto dove lo attendeva il complice. L’agente ha immediatamente allertato i colleghi del commissariato, seguendo il veicolo fino all’intervento della volante.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata. Durante le fasi concitate, i due avrebbero tentato di disfarsi della refurtiva, senza però riuscirci.

Gli agenti hanno recuperato denaro contante e monili in oro per un valore complessivo di circa 14 mila euro, sottratti poco prima a una donna ultraottantenne. L’intero bottino è stato restituito alla vittima.

Per i due arrestati sono scattate misure diverse: uno è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per l’altro è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi sono stati inoltre colpiti dal divieto di ritorno nel Comune di Nicosia.