ENNA: VASTO INCENDIO MINACCIA IL CENTRO ABITATO, IN AZIONE 8 SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO - FOTO E VIDEO
A cura di Redazione
29 luglio 2021 12:34
Preoccupa l'incendio che da ieri minaccia Enna. Le fiamme, in corso Sicilia, stanno lambendo il centro abitato, tenendo in apprensione gli abitanti.
Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale. In azione anche due Canadair della flotta aerea Antincendi.
