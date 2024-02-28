Nella mattinata di ieri, 27 Febbraio 2024, si è verificato un altro caso di un uomo a piedi sulla Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.Q...

Nella mattinata di ieri, 27 Febbraio 2024, si è verificato un altro caso di un uomo a piedi sulla Superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Questo episodio è giunto dopo una segnalazione simile pervenuta la scorsa domenica, evidenziando un problema che sta destando crescente preoccupazione.

La presenza di un pedone su una strada ad alto flusso come la SS121 ha suscitato notevole allarme tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena. La situazione è considerata insolita e rappresenta un rischio significativo sia per l'incolumità del pedone che per quella degli altri utenti della strada.

Questi eventi richiamano l'attenzione sulle misure necessarie per prevenire simili situazioni in futuro e sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.

Gli organi competenti sono chiamati a intervenire per garantire la protezione di tutti coloro che utilizzano le strade, promuovendo una maggiore consapevolezza e adottando misure preventive adeguate.

ENNESIMA SEGNALAZIONE DI UN UOMO A "SPASSO" SULLA SUPERSTRADA 121