ENNESIMA TRAGEDIA NELLE STRADE SICILIANE: 2 MORTI E 3 FERITI SULLA MIRABELLA IMBACCARI-AIDONE

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un gravissimo incidente si è registrato la scorsa notte, lungo la strada che da Mirabella conduce a Aidone ed esattamente in territorio di Piazza Armerina.

Una Passat con a bordo 5 giovani avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa in un burrone, i due ventenni erano di Mirabella Imbaccari, gli altri tre ragazzi sono ricoverati nell’ospedale di Enna.

I soccorsi sarebbero stati subito allertati, seppur vi sia stata difficoltà per individuare il luogo della tragedia.

Sul posto sono intervenute le postazioni del 118 di Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Cono, la medicalizzata da Grammichele, oltre le postazioni di Piazza Armerina e Enna.

Il bilancio è pesantissimo: 2 morti e 3 feriti, uno in gravi condizioni che si trova ricoverato all’ospedale di Enna insieme agli altri due.

I vigili del fuoco avrebbero estratto i feriti dalle lamiere aggrovigliate dell’auto.