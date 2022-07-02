ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE A PATERNÒ, QUESTA VOLTA TOCCA ALLA ROTONDA DELL'INGRESSO IN CITTÀ

Continuano gli incendi nella città di Paternò.Nel giro di pochi giorni si sono registrati diversi incendi nel nostro comprensorio.L'ultimo in ordine cronologico, nella tarda mattina di oggi, 02 Luglio...

Continuano gli incendi nella città di Paternò.

Nel giro di pochi giorni si sono registrati diversi incendi nel nostro comprensorio.

L'ultimo in ordine cronologico, nella tarda mattina di oggi, 02 Luglio 2022 sono andate a fuoco delle sterpaglie nella rotonda di Via Vittorio Emanuele/ Palazzo di Ferro, purtroppo le fiamme dopo aver divorato l’erbaccia secca hanno raggiunto e non risparmiando le palme poste all'interno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza la zona.

Una nuvola densa di fumo si è formata alta diverse centinai di metri che ha creato rallentamenti sulla ss121 nel tratto interessato dalle fiamme.