ENNESIMO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO

Giornata intensa per i vigili del fuoco.

Tutt'ora in corso quello in zona Schettino, Un altro incendio è in corso in questi minuti di oggi 4 luglio 2021, sulla strada provinciale 15 in territorio di Belpasso.

Anche qui ad andare a fuoco roghi e sterpaglie.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.