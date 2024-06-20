ENNESIMO INCENDIO IN VIA ZENIA A MISTERBIANCO, DENSA NUBE NERA IN CIELO

Oggi, 20 giugno 2024, intorno alle ore 12.30, un incendio è divampato in un capannone situato in via Zenia, a Misterbianco.Le autorità non hanno ancora confermato se si tratta dello stesso capannone c...

Oggi, 20 giugno 2024, intorno alle ore 12.30, un incendio è divampato in un capannone situato in via Zenia, a Misterbianco.

Le autorità non hanno ancora confermato se si tratta dello stesso capannone che è stato interessato da un incendio nella giornata di ieri.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall'edificio, rendendosi visibile da una notevole distanza e destando preoccupazione tra i residenti della zona.

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare e le autorità stanno conducendo le indagini per determinare l'origine delle fiamme.