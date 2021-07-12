95047

ENNESIMO INCENDIO STERPAGLIE, FUOCO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO VALCORRENTE

12 luglio 2021 19:38
FLASH

Non fanno più notizie,  purtroppo c'è da segnalare l' ennesimo incendio di sterpaglie di giornata nel nostro comprensorio.

Ad andare a fuoco questo pomeriggio, 12 Luglio 2021 ed ancora in corso  con l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò le sterpaglie nei pressi dello svincolo Valcorrente/Centro Commerciale.

Fiamme alte che hanno provocato una densa colonna di fumo che ha invaso la superstrada ss121, creando dei rallentamenti

